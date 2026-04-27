Las entradas para asistir al traspaso de poderes el próximo 8 de mayo, estarán disponibles a partir del mediodía de este martes 28 de abril.

Foto: Isaac Villalta

Así se informó durante una conferencia de prensa convocada por Presidencia este martes.

Quienes deseen asistir, podrán solicitar su entrada de forma gratuita a través del sitio web www.kuikpei.com. El correo con la entrada llegará 48 horas antes del traspaso de poderes.

Además, la logística del evento, colocará una pantalla a las afueras del INS Estadio y habrá transmisión para medios. El aforo está previsto para 27 mil personas y se dispondrá de algunos autobuses para el traslado.

De igual manera, habrá salidas regulares del tren para facilitar el transporte de quienes asisten.

Habrá 70 oficiales de tránsito para velar por la seguridad durante el acto. Además, el acceso vehicular al estadio se

A la ceremonia asistirán 89 delegaciones, entre estas, varias de alto nivel, como el Rey de España y mandatarios de la región. También asistirán al menos 18 organismos internacionales, según confirmó el canciller Arnoldo André Tinoco durante la conferencia.

Foto: Isaac Villalta

El 20 de abril, durante la reunión con la fracción del Frente Amplio (FA), la presidenta electa Laura Fernández anunció que el próximo 5 de mayo dará a conocer quiénes conformarán su gabinete en el Teatro Mélico Salazar.

Fernández detalló en el encuentro, que ese mismo día se realizará el primer Consejo de Gobierno en el Estadio Nacional.

El evento está programado para iniciar al mediodía, aunque las puertas del estadio se abrirán desde las 8:00 a.m. Se espera la asistencia de cerca de 40 mil personas, así como delegaciones internacionales y mandatarios invitados.