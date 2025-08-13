Una intensa granizada sorprendió la tarde de este martes a vecinos de las zonas altas de Grecia, incluyendo el sector de Bosque del Niño, y San Francisco, en San Isidro, según imágenes tomadas de la plataforma digital Periódico Mi Tierra.

Otra de las zonas fue la Reserva Forestal Bosque del Niño se ordenó una evacuación preventiva debido a la fuerte caída de granizo. Videos y fotografías compartidos por usuarios muestran cómo las bolitas de hielo cubrieron el suelo, dejando un paisaje teñido de blanco.

Informe del IMN

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) reportó una fuerte tormenta hacia el oeste del Valle Central y en las cercanías de la cordillera de Tilarán, afectando zonas de Guanacaste y San Carlos.