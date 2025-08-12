La Reserva Forestal Bosque del Niño en Grecia evacuó de forma preventiva debido a la fuert granizada que cae en el sector.

En un video compartido por usuarios se evidencia cómo el impacto del granizo en la zona tiñó de blanco en suelo.

Los guardaparques de la Reserva informaron que se evacúa de forma preventiva.

Informe del IMN

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que se registra fuerte tormenta hacia el oeste del Valle Central y alrededores de la cordillera de Tilarán tanto en Guanacaste como en San Carlos.

“Esta actividad continuará al menos un par de horas más y se moverá hacia el oeste”, detalló el IMN.