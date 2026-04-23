Vuelve a fracasar intento de nombrar magistrados en la Sala IV

Por quinta ocasión, los diputados de la Asamblea Legislativa no lograron elegir a los magistrados suplentes de la Sala Constitucional, conocida como “Sala IV”, puesto que ninguno de los candidatos logró los 38 votos que se requieren.

El presidente del Congreso, Rodrigo Arias calificó como “muy grave” la falta de votos para nombrar magistrados de la Sala Constitucional y luego de 2 rondas, aseguró que “no tiene sentido” hacer una tercera, puesto que en el Plenario legislativo solamente había 40 diputados.

Al inicio de la sesión había 53 diputados. En la primera ronda había 42 y en la segunda había 40.

“Me hace pensar claramente que hay una intención de que no tengamos el resultado de poder nombrar a ningún magistrado para la Sala Constitucional. Esto lo califico de muy grave porque la Sala Constitucional está pasando un momento difícil desde diciembre”, dijo Arias.

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A la vez, señaló que, a su criterio, se está violando el derecho internacional que establece obligaciones para la Sala IV.

Diputada Alejndra Larios. Foto: Mauricio Aguilar.

La diputada Alejandra Larios, presidenta de la Comisión de Nombramientos, expresó en declaraciones anteriores a Grupo Extra que, a su criterio, uno de los riesgos de no nombrar a los magistrados en el período actual es que el próximo plenario los designe sin conocerlos y sin contar con las respectivas entrevistas que forman parte del proceso de nombramiento.

El oficialismo ha mostrado señales de interés en que el nombramiento de los magistrados ocurra durante el próximo período legislativo, que iniciará el 1 de mayo.