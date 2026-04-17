Diputados señalan riesgo de “parálisis” en Sala IV por falta de nombramientos

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

El nombramiento de los nueve magistrados suplentes de la Sala Constitucional, conocida como Sala IV, y los tres restantes de la Sala Tercera pende de un hilo en este periodo legislativo.

Después de cuatro intentos, los diputados de la Asamblea no lograron ponerse de acuerdo y ninguno de los 18 candidatos logró los 38 votos requeridos para ser electo.

“En la Sala Tercera logramos a dos personas y faltan tres. En la Sala Constitucional tenemos pendientes los nueve nombramientos. Lo lamento, porque en la Comisión de Nombramientos hicimos un trabajo bien minucioso y responsable, pero por primera vez en cuatro años, el Plenario legislativo no logra los 38 votos”, dijo Alejandra Larios, del PLN.

Riesgos

Larios expresó que, a su criterio, uno de los riesgos de no nombrar a los magistrados en el período actual es que el próximo plenario los designe sin conocerlos y sin contar con las respectivas entrevistas que forman parte del proceso de nombramiento.

“Le quedaría a la próxima Asamblea Legislativa si no lo logramos de aquí al 30 de abril, cuando sabemos que hay una fracción oficialista que va a tener 31 diputaciones el próximo cuatrienio y que les va a tocar hacer el nombramiento”, señaló la verdiblanca.

Por otro lado, mencionó que, a su criterio, la Sala Constitucional enfrenta varios desafíos por la falta de nombramientos.

“En este momento la Sala Constitucional está sin suplencias y se puede paralizar. En este momento ya hay expedientes que no pueden conocer porque hay magistrados que no pueden votar ciertos asuntos por razones propias de los temas”, advirtió.

Oficialismo quiere hacerlo con calma

El oficialismo ha mostrado señales de interés en que el nombramiento de los magistrados ocurra durante el próximo período legislativo, que iniciará el 1 de mayo. La jefa de la fracción oficialista, Pilar Cisneros, aseguró en declaraciones a Columbia que uno de los motivos por los que no se decantan por los candidatos es porque se trata de “una lista cerrada”.

“Entonces que le dejemos a los otros diputados con calma y con tranquilidad que ellos puedan escoger, y creo que hasta la Corte está tan segura de que no hay acuerdo para nombrar a estos magistrados que abrieron un concurso nuevo abierto al público a ver quiénes se quieren postular como magistrados suplentes, entonces hagamos las cosas con calma”, señaló Cisneros.

Incluso, el presidente Rodrigo Chaves aseveró recientemente que, para el próximo período constitucional, espera que, a la futura fracción oficialista, que contará con 31 diputados, se sumen otros siete legisladores para evitar la reelección de los altos jueces, especialmente la de la magistrada de la Sala Tercera, Patricia Solano.

Ante estas declaraciones, el jefe de la próxima fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), la segunda con mayor número de diputados aseveró a Grupo Extra que no apoyarán al oficialismo en esa medida.

“Todos queremos justicia pronta y cumplida, pero para eso lo que se necesita es diálogo respetuoso y constructivo y la participación de los tres poderes del Estado”, señaló Álvaro Ramírez.

José Francisco Nicolás Alvarado Diputado del PLN “Al Poder Judicial le urge que le nombren los magistrados suplentes y se están haciendo una serie de maniobras para evitar que existan 38 votos para que se cumpla la norma constitucional”.