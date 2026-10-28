Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

La emergencia por el vuelco de un autobús en Horquetas de Sarapiquí, Heredia, dejó un nuevo balance de pacientes críticos trasladados a centros médicos y de una segunda persona fallecida.

De acuerdo con la actualización recibida, 6 pacientes en condición crítica fueron trasladados a centros médicos. Además, una mujer fue movilizada en paro cardiorrespiratorio (PCR), y murió en el lugar.

“En la escena se reportan dos pacientes adultos sin signos vitales”, indicó la Cruz Roja.

Mortal vuellco en Sarapiquí. Foto: Cuerpo de Bomberos.

“Como parte de la atención del incidente con múltiples víctimas ocurrido esta mañana en el sector de Horquetas de Sarapiquí, se han realizado, de momento, 36 traslados de pacientes a diferentes centros médicos del país. Del total de personas trasladadas, seis corresponden a pacientes en condición crítica, 25 en condición urgente y cinco en condición estable. Los traslados se han efectuado hacia centros médicos de Puerto Viejo de Sarapiquí, San Carlos, Guápiles y Heredia”, explicó la Cruz Roja.

El accidente ocurrió en la ruta 4, cerca del restaurante Palmitour, en el sector de Río Frío. En el autobús viajaba un grupo de adultos mayores que salió de Anita Grande de Jiménez rumbo a un balneario en La Fortuna.

El Cuerpo de Bomberos informó previamente que se logró extraer a 54 pacientes del vehículo, con apoyo de la Cruz Roja Costarricense. La atención de la emergencia requirió el despliegue de ambulancias, vehículos operativos y personal especializado.

Mortal vuellco en Sarapiquí. Foto: Cuerpo de Bomberos.

Los equipos de socorro continúan con las labores de atención y traslado de los afectados.