Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

“Fue demasiado rápido”. Así relata Marjorie, los momentos en que el autobús en el que viajaba junto a un grupo de adultos mayores se salió de la vía y terminó volcado en Horquetas de Sarapiquí, Heredia.

El grupo salió a las 6:00 a.m. desde Anita Grande de Jiménez y se dirigía hacia un balneario en La Fortuna. Sin embargo, el paseo terminó en una tragedia que movilizó a numerosos equipos de rescate este miércoles.

Marjorie viajaba en los asientos delanteros y relató que el autobús comenzó a moverse de un lado a otro antes de salirse de la carretera.

“Yo venía en los asientos de adelante y el bus comenzó a moverse de un lado para el otro. Se fue abajo y no supe más nada. Fue demasiado rápido”, contó.

La mujer explicó que logró salir gracias al espacio que le hizo la coordinadora del grupo, quien también quedó atrapada y, según su relato, se encontraba muy afectada.

“Ella me tenía prensada y ya como yo pude y ella pudo, me hizo un espacio para que yo saliera, porque ella no podía salir porque estaba muy mal ahí”, recordó.

“Todos gritábamos”, cuenta otra pasajera

Gladys Murillo Jiménez, otra de las adultas mayores que viajaba en el autobús, iba sentada en la parte trasera y también describió momentos de confusión durante el accidente.

“Yo no sé qué, yo me hacía para allá, me hacía para acá, me hacía para allá, me hacía para acá. Y todos gritábamos, pero no sabíamos lo que nos estaba pasando”, relató.

Gladys aseguró que, en medio de lo ocurrido, pensó que el vehículo se dirigía hacia un guindo.

“Yo creí que era un guindo y nos íbamos en un guindo. Pero no, no nos fuimos en un guindo. Gracias a Dios no nos fuimos en un guindo”, expresó.

La pasajera agregó que desconocía dónde se encontraban los demás integrantes del grupo después del accidente.

Detalles de la emergencia movilizó a cuerpos de socorro