El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) brindó nuevos detalles sobre el accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este viernes en Lindora de Santa Ana, en el que perdió la vida una mujer que viajaba en una bicimoto.

La víctima fue identificada como una mujer de apellido Hernández, de 31 años, quien falleció en el lugar tras la colisión.

Mortal accidente en Santa Ana. Foto: Isaac Villalta.

“Los hechos se dan cuando esta femenina viajaba a bordo de una bicimoto por dicho sector cuando por razones que no están claras se dio una colisión con un vehículo tipo automóvil, siendo que la mujer quedó fallecida en el sitio”, explicó OIJ. Violento choque en Santa Ana: conductora de bicimoto muere en el lugar

Como parte de la actualización del caso, las autoridades confirmaron que la persona, o las personas, que viajaban en el automóvil involucrado abandonaron la escena después del impacto.

Mortal accidente en Santa Ana. Foto: Isaac Villalta.

“Cabe indicar que la o las personas que viajaban dentro del vehículo involucrado se habrían dado a la fuga”, agregó el OIJ.

Mortal accidente en Santa Ana. Foto: Isaac Villalta.

El cuerpo de Hernández fue remitido a la Morgue Judicial para la autopsia correspondiente, mientras los agentes judiciales continúan con las diligencias para esclarecer cómo ocurrió el accidente y ubicar a quienes viajaban en el vehículo involucrado.