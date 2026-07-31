Una mujer perdió la vida la madrugada de este viernes, luego de chocar en su bicimoto contra un vehículo liviano en el sector de Pozos de Santa Ana.

La emergencia fue reportada a las 4:16 a. m., sobre la radial, unos 200 metros al norte de la sede de la Cruz Roja de Santa Ana.

Mortal accidente en Santa Ana. Foto: Isaac Villalta.

De acuerdo con la información suministrada por la Cruz Roja Costarricense, en un principio los socorristas no lograron ubicar al conductor de la bicimoto en el lugar del impacto. Sin embargo, tras ampliar la inspección de la escena, localizaron a una mujer adulta dentro de una cuneta.

Mortal accidente en Santa Ana.

Los cruzrojistas confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales, por lo que fue declarada fallecida en el sitio.

Mortal accidente en Santa Ana. Foto: Isaac Villalta.

Debido al accidente, la vía permanece completamente cerrada mientras los cuerpos de emergencia atienden la situación y las autoridades judiciales realizan el levantamiento del cuerpo.

Mortal accidente en Santa Ana. Foto: Isaac Villalta.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asumirá las diligencias para identificar a la víctima y esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la colisión.