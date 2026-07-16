Violento choque en Alajuela: OIJ identifica víctimas y detalla caso

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a las dos personas que fallecieron tras un violento accidente de tránsito ocurrido la noche del miércoles, en San Rafael de Guatuso, Alajuela.

Las víctimas corresponden a un joven de apellido Tenorio, de 19 años, y una menor de 17 años, ambos de nacionalidad nicaragüense.

Foto: corresponsal Ediz Gómez

De acuerdo con el informe preliminar del OIJ, el incidente fue reportado alrededor de las 7:20 p.m., cuando, por razones que aún están bajo investigación, los dos jóvenes viajaban en una motocicleta que colisionó contra un vehículo tipo pickup.

Producto del fuerte impacto, el joven de 19 años murió en el lugar de los hechos, mientras que la menor fue trasladada en condición crítica a la Clínica de Guatuso. No obstante, al momento de su ingreso al centro médico fue declarada sin signos vitales.

Tras el accidente, agentes judiciales realizaron el levantamiento de los cuerpos, los cuales fueron remitidos a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

El OIJ mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias que provocaron la mortal colisión.