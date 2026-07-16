Un violento accidente entre una motocicleta y un carro dejó como resultado dos jóvenes fallecidos en el sector de Guatuso, en Alajuela, la noche de este miércoles.

Según reporte de las autoridades, tras el fuerte impacto, un joven falleció en la escena, mientras que la otra víctima, de aproximadamente 18 años, fue trasladada en condición delicada al centro médico de Guatuso; sin embargo, minutos después fue declarada sin vida.

De momento, las autoridades correspondientes trabajan para esclarecer la principal causa de este accidente. Asimismo, indican que la vía está totalmente cerrada.

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Con información del corresponsal Ediz Gómez.