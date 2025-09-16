Un torbellino sorprendió la tarde de este martes a vecinos de San Francisco de Heredia y provocó el destecho de varias viviendas, así como la caída de tendido eléctrico en la zona.

El incidente se reportó 200 metros al oeste y 100 metros al sur del Liceo Ingeniero Samuel Sáenz, en el sector conocido como San Jorge Cubujuquí, según indicó el Benemérito Cuerpo de Bomberos.

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo las láminas de zinc eran levantadas por los fuertes vientos y quedaban esparcidas en la vía pública.

De acuerdo con versiones preliminares, el torbellino se originó en medio de un temporal que oscureció rápidamente el cielo en Heredia y descargó fuertes lluvias en sectores como Mercedes.

Por el momento no se registran personas heridas, pero cuerpos de emergencia atendieron las viviendas afectadas y aseguraron el área ante el riesgo eléctrico por cables caídos.