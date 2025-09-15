La caída de ventanales y estructuras metálicas desde un edificio de cinco pisos en pleno centro de San José dejó dos vehículos dañados la tarde de este lunes, sin que se reportaran personas heridas.

Foto: Mauricio Aguilar.

El incidente ocurrió en Avenida Cero, Calle 9, donde los fuertes vientos desprendieron marcos de aluminio y vidrios que terminaron sobre los automóviles estacionados en la vía.

Según confirmó el capitán Rafael Ureña, de la estación Metropolitana Sur de Bomberos, la emergencia se asoció a un pequeño tornado que afectó la zona.

“Al llegar se encuentra los ventanales encima de dos vehículos. No hay personas heridas. Se procede a asegurar la zona porque hay posibilidad de caída de más escombros”, explicó Ureña.

Las autoridades mantienen acordonada la calle mientras ingenieros estructurales valoran el estado del inmueble, debido al peligro inminente de que otros ventanales se desprendan. Bomberos advirtieron que será necesario retirar el material restante para evitar nuevos incidentes.

El suceso generó alarma entre peatones y conductores, en una de las zonas más concurridas de la capital.