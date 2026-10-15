Video: Sujetos usan tarjeta robada en reconocida ferretería

Fecha de publicación: 15 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

La Sección de Hurtos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar a un hombre y una mujer que, aparentemente, utilizaron una tarjeta bancaria sustraída para realizar varias compras en una reconocida ferretería.

Los hechos que se investigan ocurrieron el pasado 21 de julio de 2026, en horas de la noche, en Tibás, San José.

En el video de seguridad se observa a las dos personas realizando las compras con la tarjeta del ofendido.

Video: OIJ

Características de los sospechosos

Hombre: de entre 25 y 35 años, vestía una camiseta negra con el logotipo «GO» y una pantaloneta celeste.

Mujer: cabello rubio, blusa negra y tatuajes en ambos brazos.

Agentes judiciales piden a la población que, si usted reconoce a alguna de estas personas o cuenta con información que permita identificarlas, puede comunicarse de manera confidencial al teléfono 800-800-0645.

Lea además: Así habría robado pertenencias de un carro en centro comercial de Alajuela