Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

La Delegación Regional de Alajuela del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) requiere la colaboración de la ciudadanía para localizar e identificar al hombre que se observa en el video.

Aparentemente, el sujeto estaría relacionado con una tacha de vehículo ocurrida el pasado 25 de agosto de 2026, alrededor de las 7:00 p.m, en un centro comercial ubicado en el sector de Los Reyes, en La Guácima de Alajuela.

Según la información aportada, el sospechoso habría aprovechado el descuido de la víctima para abrir un vehículo y sustraer sus pertenencias. Posteriormente, habría ingresado a un vehículo Hyundai Tucson de color gris y se habría retirado del lugar.

Características del sospechoso

Hombre de aproximadamente 1,70 metros de estatura y contextura media, quien vestía gorra negra, barba corta, abrigo oscuro, pantalón negro y zapatos negros.

Agentes judiciales piden a la población que cualquier información que pueda ayudar a identificar a esta persona puede ser comunicada de manera confidencial al 800-800-0645.

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