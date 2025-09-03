Los equipos de rescate, tras más de 16 horas de trabajo, lograron la extracción del cuerpo del segundo minero fallecido en Crucitas.

En videos compartidos por la Cruz Roja Costarricense (CRC) se observan las arduas labores de los cuerpos de rescate para ingresar al túnel ilegal y sacar el cuerpo del segundo minero fallecido.

“Tras 16 horas ininterrumpidas de trabajo, con la entrega de 30 rescatistas, el apoyo de Bomberos y más de 15 vehículos de emergencia, logramos cumplir la misión en Crucitas”, indicó Brian Guerrero, rescatista de la Cruz Roja.

La extracción se hizo efectiva a las 4:30 a.m. de este miércoles 3 de setiembre.

“A partir de acá continuadas labores de movilización del personal y ambos cuerpos hasta el sector del campamento para que sean entregadas las autoridades correspondientes“, agregó el rescatista.

La extracción

La extracción del primer cuerpo se hizo efectiva a las 2:30 a.m. de este miércoles 3 de setiembre.

El caso

Dos hermanos nicaragüenses murieron en un túnel de minería artesanal en el sector de Crucitas, San Carlos, tras quedar atrapados a más de 60 metros de profundidad.

La alerta se recibió cuando un vecino reportó que ambos habían ingresado al túnel el día anterior y no habían salido. Al sitio llegaron la Cruz Roja Costarricense (CRC), el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Cuerpo de Bomberos, quienes confirmaron el deceso y coordinaron la extracción de los cuerpos.

Las víctimas fueron identificadas preliminarmente con el apellido Sequeira, de 24 y 20 años, originarios de El Castillo, Río San Juan, Nicaragua.

En colaboración con Byron Agüero y Wilmer Madrigal.