Los equipos de rescate, tras más de 11 horas de trabajo, lograron la extracción del cuerpo del primer minero fallecido en Crucitas.

En videos compartidos por la Cruz Roja Costarricense (CRC) se observan las arduas labores de los cuerpos de rescate para ingresar al túnel ilegal y sacar el cuerpo del primer minero fallecido.

La extracción se hizo efectiva a las 2:30 a.m. de este miércoles 3 de setiembre.

Videos de la extracción:

El caso

Dos hermanos nicaragüenses murieron en un túnel de minería artesanal en el sector de Crucitas, San Carlos, tras quedar atrapados a más de 60 metros de profundidad.

La alerta se recibió cuando un vecino reportó que ambos habían ingresado al túnel el día anterior y no habían salido. Al sitio llegaron la Cruz Roja Costarricense (CRC), el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Cuerpo de Bomberos, quienes confirmaron el deceso y coordinaron la extracción de los cuerpos.

Las víctimas fueron identificadas preliminarmente con el apellido Sequeira, de 24 y 20 años, originarios de El Castillo, Río San Juan, Nicaragua.

En colaboración con Wilmer Madrigal.