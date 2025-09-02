Un video difundido por la Policía Municipal de San José muestra el momento en que un cuidacarros retira y destruye boletas de parquímetros en las cercanías del Hospital Calderón Guardia, en un sector debidamente demarcado como zona de estacionamiento regulado.

Según confirmó Marcelo Solano, director de la Policía Municipal, el hombre es un conocido cuidacarros del área que, de manera irregular, ofrece “seguridad” a los conductores y, para cobrar su servicio, engaña a los usuarios del estacionamiento.

“En este caso en particular, un inspector de parquímetros observó cómo el sujeto retiraba y destruía boletas ya elaboradas, con la intención de hacer creer a los conductores que no tenían multas o que él las había pagado. Es un engaño que, además, provoca que los conductores se den cuenta de la infracción hasta cuando pagan el marchamo”, explicó Solano.

El sistema de parquímetros guarda una fotografía de cada boleta, por lo que la multa queda registrada incluso si el papel es destruido. Esto impide que las apelaciones tengan éxito cuando los conductores alegan que nunca recibieron la notificación.

El director municipal advirtió que esta práctica constituye un delito de destrucción de documento público y podría derivar en procesos judiciales contra quienes resulten responsables.

“Estamos coordinando con la Policía Municipal y el Ministerio Público para presentar las denuncias correspondientes. Se trata de un acto que engaña a los conductores y además afecta la recaudación municipal”, añadió Solano.

La Policía Municipal pidió a los usuarios no entregar dinero a particulares y verificar en línea las multas para evitar ser víctimas de este tipo de fraudes.