La noche del primero de setiembre, dos sujetos ingresaron con un arma de fuego al Colegio Nocturno de Palmares de Pérez Zeledón y, según reportes iniciales, habrían amenazado a varios estudiantes dentro del centro educativo.

La directora del colegio recibió la alerta cerca de las 7:15 p.m. e inmediatamente activó el protocolo de emergencia, notificando al sistema 9-1-1.

Lea: Esto dice OIJ sobre accidente donde falleció joven futbolista

Oficiales de la Fuerza Pública llegaron al lugar y realizaron un operativo para descartar la presencia de los sospechosos, quienes ya habían abandonado el centro educativo antes de la intervención policial.

Las autoridades garantizaron la seguridad de los estudiantes, permitiendo posteriormente su salida en transporte escolar. Además, se notificó a los padres de familia de los menores afectados.

En este momento, la dirección del colegio colabora con la Fuerza Pública para revisar los videos de seguridad y recopilar información que ayude a esclarecer el ingreso de los sospechosos y la eventual amenaza con arma de fuego.