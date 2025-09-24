Un video difundido en redes sociales en los últimos días muestra a un cocodrilo matando y devorando a otro en el río Tárcoles, Puntarenas, ante la mirada de turistas que se encontraban en la zona.

De acuerdo con Mauricio Méndez, experto del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), la escena corresponde a un comportamiento natural de la especie.

“Ese es su mecanismo de regulación de poblaciones. Posiblemente, fue un cocodrilo juvenil que se quedó en una zona dominada por un macho adulto y pues lo mató. Eso es habitual en el comportamiento de ellos”, explicó.

El especialista detalló que este tipo de ataques suelen ser más frecuentes en la época lluviosa, cuando los machos están en cortejo y cópula, lo que intensifica la defensa de sus territorios. En esos casos, los individuos más pequeños son los más vulnerables.

Méndez aclaró que no es posible verificar si el video es reciente, pero recalcó que escenas como esta ocurren con regularidad en la dinámica natural de los cocodrilos del Tárcoles.