Tras recientes allanamientos en los que se localizaron iguanas, loros y pericos en viviendas particulares, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) ante la consulta de Grupo Extra, recordó que la tenencia de fauna silvestre como mascota está prohibida en Costa Rica.

De acuerdo con el SINAC, la Ley de Conservación de Vida Silvestre y su reglamento establecen que la única forma de mantener animales silvestres en cautiverio es dentro de sitios de manejo debidamente inscritos y autorizados.

Agentes encontraron 2 pericos y una lora en una vivienda. Foto: OIJ.

¿Qué animales no se pueden tener como mascotas?

La normativa vigente prohíbe la tenencia de todas las especies de fauna silvestre, tanto nativa como exótica, que en su país de origen sean consideradas silvestres.



Esto incluye:

Aves : loros, pericos, loras, guacamayas, tucanes, búhos, gavilanes.

: loros, pericos, loras, guacamayas, tucanes, búhos, gavilanes. Reptiles : iguanas, tortugas, serpientes, cocodrilos.

Mamíferos : monos, pizotes, perezosos, venados, tigrillos, jaguares, murciélagos.

: iguanas, tortugas, serpientes, cocodrilos. : monos, pizotes, perezosos, venados, tigrillos, jaguares, murciélagos. Anfibios : ranas y sapos silvestres.

: ranas y sapos silvestres. Otros: cualquier especie declarada silvestre en Costa Rica o en su país de origen.

“Únicamente se pueden tener como mascota las especies incluidas en los listados de especies exóticas ornamentales o de interés pesquero y acuícola competencia de SENASA o INCOPESCA respectivamente“, indicó la institución.

Imagen con fines ilustrativos. Foto: Wilbert Hernández.

¿Qué sanciones se aplican?

El artículo 110 de la Ley de Conservación de Vida Silvestre establece las sanciones para quienes mantengan animales silvestres en cautiverio como mascotas sin autorización del SINAC:

Multa de 2 a 4 salarios base : cuando se trate de animales en peligro de extinción o con poblaciones reducidas.

: cuando se trate de animales en peligro de extinción o con poblaciones reducidas. Multa de medio a 2 salarios base : cuando se trate de animales silvestres que no están en peligro de extinción ni tienen poblaciones reducidas.

: cuando se trate de animales silvestres que no están en peligro de extinción ni tienen poblaciones reducidas. En ambos casos, se decreta el comiso del animal.



Caso de los capibaras decomisados. Imagen con fines ilustrativos. Fotos: MSP.

¿Es posible tener permisos para esas especies?

El SINAC aclaró que no existen registros de permisos otorgados a personas particulares para la tenencia de animales silvestres como mascotas en Costa Rica, incluyendo iguanas u otras especies.

La institución insistió en que la prioridad del Estado costarricense es la conservación de la fauna silvestre en libertad, y llamó a la ciudadanía a no fomentar el cautiverio ilegal de estas especies.