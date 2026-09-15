Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Luego de su discurso en el Parque Nacional en San José, el alcalde Diego Miranda dio declaraciones a los medios de comunicación y se refirió al intercambio que tuvo con Laura Fernández.

Miranda asegura que Fernández se fue y lo ignoró.

“Me ignoró y se fue por otro lado (…) Yo voy a seguir haciendo lo posible por el bienestar de los vecinos de nuestro cantón. Como digo, yo no me estoy representando a mí, ni ella se está representando a ella. Estamos representando a los vecinos de Costa Rica y de nuestro cantón”, expresó el jerarca municipal.