Video: Diego Miranda asegura que Laura Fernández lo “ignoró”

Tras intercambio durante discursos en el Parque Nacional

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Luego de su discurso en el Parque Nacional en San José, el alcalde Diego Miranda dio declaraciones a los medios de comunicación y se refirió al intercambio que tuvo con Laura Fernández.

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Miranda asegura que Fernández se fue y lo ignoró.

“Me ignoró y se fue por otro lado (…) Yo voy a seguir haciendo lo posible por el bienestar de los vecinos de nuestro cantón. Como digo, yo no me estoy representando a mí, ni ella se está representando a ella. Estamos representando a los vecinos de Costa Rica y de nuestro cantón”, expresó el jerarca municipal.

“Yo insisto y sigo insistiendo contra doña Laura. No tengo nada, la respeto, es la presidenta de nuestro país. Y lo que quiero es que trabajemos en conjunto por esos problemas tan sentidos que tienen los vecinos de nuestros barrios”, finalizó Miranda.

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