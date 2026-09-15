Fernández responde a Miranda: “Está lleno de desconocimiento”

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

La presidenta de la República, Laura Fernández, respondió al alcalde Diego Miranda durante el discurso del 15 de setiembre.

“No comparto lo que dijo, porque está lleno de desconocimiento”, expresó la presidenta.

A diferencia de las palabras del alcalde, la mandataria tuvo menos minutos en el podio, pero con mensajes clave.

“Hacer patria no es cortar cintas y dar discursos vacíos”, enfatizó Laura Fernández.

Su discurso terminó con un mensaje sobre presupuesto.

“La patria tampoco pertenece a quienes exigen presupuestos millonarios y se niegan a dar cuentas”, finalizó la mandataria.

Una vez finalizado el discurso, Laura Fernández se despidió de Yara Jiménez y no le dio la mano a Diego Miranda. La Presidenta se fue por la parte de atrás de la tarima principal.

¿Qué dijo Miranda?

El alcalde de San José, Diego Miranda, envió una serie de frases a la Presidenta: