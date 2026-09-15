Fernández responde a Miranda: “Está lleno de desconocimiento”

Durante discurso del 15 de setiembre

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La presidenta de la República, Laura Fernández, respondió al alcalde Diego Miranda durante el discurso del 15 de setiembre.

“No comparto lo que dijo, porque está lleno de desconocimiento”, expresó la presidenta.

A diferencia de las palabras del alcalde, la mandataria tuvo menos minutos en el podio, pero con mensajes clave.

“Hacer patria no es cortar cintas y dar discursos vacíos”, enfatizó Laura Fernández.

Su discurso terminó con un mensaje sobre presupuesto.

“La patria tampoco pertenece a quienes exigen presupuestos millonarios y se niegan a dar cuentas”, finalizó la mandataria.

Una vez finalizado el discurso, Laura Fernández se despidió de Yara Jiménez y no le dio la mano a Diego Miranda. La Presidenta se fue por la parte de atrás de la tarima principal.

¿Qué dijo Miranda?

El alcalde de San José, Diego Miranda, envió una serie de frases a la Presidenta:

  • “Quiero hacerle de nuevo un llamado, señora presidente, ponernos de acuerdo no es un capricho, sino una obligación que nos impone nuestra propia historia y la voluntad de nuestro pueblo”.
  • “Yo la insto a que revise a quiénes reclutan algunos de sus ministros y quiénes son lacayos que operan entre las sombras para provocar disputas innecesarias”.
  • “Gobernar y administrar un gobierno requiere de mucha claridad y de sumar y multiplicar todos los esfuerzos posibles por el bien de la patria”.