Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Bajo custodia policial permanece una casa en La Virgen de Sarapiquí, luego de que dos sujetos, presuntamente vinculados con un triple homicidio ocurrido en Santa Rita de Pocosol, San Carlos, ingresaran al inmueble mientras escapaban de oficiales de la Fuerza Pública.

Los hechos se registraron durante la madrugada, cuando los uniformados realizaban un recorrido preventivo y recibieron una alerta sobre dos hombres vestidos de negro que viajaban en motocicleta y que estarían relacionados con el triple crimen.

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Minutos después, los policías ubicaron una motocicleta con dos ocupantes cuyas características coincidían con las suministradas. Al intentar abordarlos, los hombres hicieron caso omiso a la señal policial y emprendieron la huida.

Durante la persecución, los sospechosos ingresaron a una vivienda del sector y posteriormente escaparon por la parte trasera del inmueble hacia una zona de potreros, donde lograron evadir a las autoridades.

Hallan aparente droga

Al ingresar a la vivienda, los oficiales percibieron un fuerte olor a aparente marihuana y observaron varios paquetes que, de manera preliminar, aparentaban contener marihuana y cocaína.

Ante el hallazgo, la situación fue comunicada al Ministerio Público, que ordenó mantener bajo custodia policial la propiedad mientras se realizan las diligencias correspondientes.

Al lugar también se desplazaron funcionarios de la Policía de Control de Drogas (PCD), así como una unidad canina especializada para colaborar con las labores de búsqueda y detección.

Con información de Alfie Gatgens, corresponsal en la zona.