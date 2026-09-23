Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Una balacera registrada la noche del martes, en una vivienda de Barrio Pueblo Nuevo, en Santa Rita de Río Cuarto, dejó tres personas fallecidas y un hombre gravemente herido.

El ataque ocurrió alrededor de las 11:00 p.m., cuando, según la información preliminar, dos hombres que viajaban en una motocicleta llegaron hasta la vivienda y realizaron múltiples disparos. Posteriormente, los sospechosos huyeron del lugar.

Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

Las víctimas fueron identificadas con los apellidos Pérez Dávila (Mujer), de 47 años; Dávila Dávila (Hombre), de 65 años, y Salazar Pérez (Hombre), de 31 años.

Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

De acuerdo con la información recabada en la escena, Pérez se encontraba en una cama cuando ocurrió el ataque, mientras que su padre, quien utilizaba una silla de ruedas, estaba cerca de la puerta principal. Salazar se encontraba en la sala de la vivienda.

Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

Además, otro hombre de apellido Solano, de 31 años, resultó gravemente herido. El hombre presentaba impactos de bala en el brazo izquierdo y el cuello.

Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a Solano y lo trasladaron en condición grave al Hospital San Carlos. Los socorristas, por su parte, confirmaron que las otras tres víctimas ya no presentaban signos vitales.

Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

La Fuerza Pública custodió la escena y realizó varios retenes en los alrededores para intentar localizar a los responsables. Sin embargo, hasta el momento no se reportan personas detenidas.

Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se hicieron cargo de la escena, realizaron el levantamiento de los cuerpos y recolectaron evidencia que será analizada como parte de la investigación.

Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

De manera preliminar, las autoridades indicaron que la vivienda aparentemente era utilizada desde hace algún tiempo para la venta de drogas. Este elemento forma parte de las pesquisas y deberá ser determinado por los investigadores.

Foto: corresponsal Mariluz Rojas.

El OIJ mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del ataque, determinar el móvil e identificar a los responsables.

Con información de la corresponsal Mariluz Rojas.