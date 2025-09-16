Un triste hecho fue captado gracias a las cámaras de seguridad de la Fundación Nórdicos de Costa Rica, quienes hicieron públicas las imágenes.

En estas se observa como un hombre llega a la zona de donde está ubicada la fundación, específicamente al costado oeste del Cementerio de Purral.

Este hombre habría dejado al animal a las afueras del edificio.

“Nos dejaron botado afuera del refugio un perro muerto, posiblemente estaba grave, no sabemos qué pasó realmente…. La gente piensa que esto es un botadero de perros”, destacó la Fundación Nórdicos. Perrito arrastrado en Moravia necesita padrinos

Fundación Nórdicos pidió ayuda recientemente

A inicios del mes, la Fundación compartió una carta a su comunidad en redes sociales.

En esta mencionaban que habían llegado a un punto crítico y doloroso, ya que alcanzaron el top de capacidad.

“Cada espacio está lleno, cada perrito que rescatamos ocupa un lugar que ya no tenemos, y aun así seguimos recibiendo llamados de auxilio todos los días”, afirmaron.

Desde la Fundación mencionan que muchos de los perritos llevan meses e incluso años esperando un nuevo hogar.

“Todo este tiempo hemos cuidado de ellos con amor, cubriendo alimento, medicinas, veterinaria, agua, luz y los salarios del personal que día y noche vela por su bienestar. Pero la realidad es que, por más esfuerzo que hagamos, los recursos ya no alcanzan”, informaron.

Ante esta situación, solicitaron apoyo de las personas con donaciones al Sinpe Movil ⁨6322-6120⁩ a nombre de Fundación Nórdicos de Costa Rica.

O también pueden en la siguiente cuenta: