Martín, el perrito que fue brutalmente arrastrado por 2 hombres en Moravia, sigue recuperándose en Fundación Nórdicos de Costa Rica y necesita padrinos.

El hecho, que tuvo lugar a inicios del mes de agosto, se dio a conocer gracias a un video que circuló en redes sociales y causó gran indignación.

Foto: Wilbert Hernández

El animal fue atendido y cuidado por la Fundación, pero desde un inicio destacaron que necesitaba operaciones costosas por problemas en las caderas.

Actualmente, destacan que ha estado bastante bien. Martín sigue en su tratamiento y estará pronto listo para iniciar su chequeo preoperatorio.

Pero para eso debe seguir en terapias, las cuales ayudan a preparar su músculo y tejidos a una mejor recuperación de su cirugía. A su vez, esto ayuda en que sienta menos dolor.

Foto: Wilbert Hernández.

Cada terapia tiene un costo de 20.000 cólones, y se deben hacer de manera regular, al menos una vez a la semana.

Debido a que la Fundación Nórdicos de Costa Rica no solo tiene bajo su cuidado a Martín, se encuentran abiertos a recibir donaciones y personas que quieran apadrinar al perrito.

Aquellos que quieran colaborar pueden comunicarse a este número 7287-8790. También pueden realizar su donación por Sinpe Móvil al 6322-6120.