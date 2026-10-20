Vea el arsenal decomisado a la “Familia Laden” tras operativos

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) decomisó un arsenal de armas de fuego de alto poder durante las intervenciones ejecutadas contra la organización criminal autodenominada “Familia Laden”, en Cartago.

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Entre el material incautado destacan fusiles de asalto tipo AR-15, escopetas, una gran cantidad de cargadores y municiones de diversos calibres.

Armas y accesorios de lujo

Dentro de las evidencias fijadas por los agentes judiciales también se ubicó una pistola, la cual permanecía guardada dentro de un bolso de mano de una reconocida marca de lujo.

Las autoridades presumen que esta artillería era empleada por los cobradores de la agrupación para infundir temor, realizar amedrentamientos directos y ejecutar disparos contra las fachadas de las viviendas de aquellas personas que se atrasaban en las cuotas de los préstamos informales.

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Todo el armamento decomisado fue remitido a los laboratorios de Ciencia Forense del OIJ para ser sometido a análisis balísticos, con el objetivo de determinar si estas armas habrían sido utilizadas en otros hechos violentos o ajustes de cuentas registrados recientemente en la provincia.