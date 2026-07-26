UCR se pronuncia tras zafarrancho de estudiantes en Nicoya

La Universidad de Costa Rica (UCR) emitió este domingo un pronunciamiento oficial en el que condenó los hechos ocurridos durante la conmemoración del 202 aniversario de la Anexión del Partido de Nicoya, donde un grupo de estudiantes fue increpado y tuvo que ser retirado de la actividad tras una manifestación pacífica.

Según la institución, los estudiantes ejercían su derecho a la libre expresión cuando fueron objeto de actos de intolerancia que obligaron a su salida del evento. La UCR manifestó su “profunda preocupación” e indicó que la libertad de expresión, la protesta pacífica y la participación ciudadana son pilares fundamentales del Estado democrático de derecho.

Zafarrancho parque Recaredo Briceño Nicoya – Fotografía Mauricio Aguilar

“La diversidad de ideas y el disenso no debilitan la democracia; por el contrario, la enriquecen, la fortalecen y contribuyen a su permanente perfeccionamiento”, señaló la universidad en el comunicado.

UCR Rectoría.

Los hechos ocurrieron el sábado en el parque Recaredo Briceño, en Nicoya, luego del Consejo de Gobierno encabezado por la presidenta Laura Fernández. Un grupo de estudiantes de la Federación de Estudiantes de la UCR (FEUCR) llegó con carteles para manifestarse en demanda de mejores condiciones, lo que provocó una reacción de algunos asistentes afines al Gobierno.

Zafarrancho parque Recaredo Briceño Nicoya – Fotografía Mauricio Aguilar

De acuerdo con lo observado en el lugar, los estudiantes fueron increpados con gritos e insultos por varias personas, situación que obligó a oficiales de la Fuerza Pública a resguardarlos para evitar que la confrontación escalara.

En su pronunciamiento, la UCR hizo un llamado a la ciudadanía y a las autoridades nacionales para que las diferencias se resuelvan mediante el respeto y el diálogo, y advirtió que “ninguna manifestación pacífica debe ser respondida con hostilidad, intimidación o intolerancia”.