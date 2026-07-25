Videos: Así fueron los insultos a estudiantes de la UCR en Nicoya

Un pequeño grupo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) fue abucheado por simpatizantes del Gobierno durante la celebración del 202 aniversario del Partido de Nicoya.

Los estudiantes llegaron con un cártel contra las medidas del Gobierno y se colocaron frente a la tarima principal, posterior al Consejo de Gobierno de la presidenta Laura Fernández.

Zafarrancho parque Recaredo Briceño Nicoya – Fotografía Mauricio Aguilar

Pese a que los jerarcas ya habían abandonado la tarima, los guanacastecos presentes insultaron y gritaron contra los estudiantes de la UCR.

Zafarrancho parque Recaredo Briceño Nicoya – Fotografía Mauricio Aguilar Zafarrancho parque Recaredo Briceño Nicoya – Fotografía Mauricio Aguilar

Fuerza Pública tuvo que intervenir para evitar mayores incidentes. Inclusive, tuvo que sacarlos escoltados del parque.

Zafarrancho parque Recaredo Briceño Nicoya – Fotografía Mauricio Aguilar

Zafarrancho parque Recaredo Briceño Nicoya – Fotografía Mauricio Aguilar

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