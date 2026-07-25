Videos: Así fueron los insultos a estudiantes de la UCR en Nicoya

Un pequeño grupo de estudiantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) fue abucheado por simpatizantes del Gobierno durante la celebración del 202 aniversario del Partido de Nicoya.
Los estudiantes llegaron con un cártel contra las medidas del Gobierno y se colocaron frente a la tarima principal, posterior al Consejo de Gobierno de la presidenta Laura Fernández.
Pese a que los jerarcas ya habían abandonado la tarima, los guanacastecos presentes insultaron y gritaron contra los estudiantes de la UCR.
Fuerza Pública tuvo que intervenir para evitar mayores incidentes. Inclusive, tuvo que sacarlos escoltados del parque.
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