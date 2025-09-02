El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) confirmó que dos hermanos de nacionalidad nicaragüense fallecieron dentro de un túnel de minería artesanal en el sector de Crucitas, San Carlos.

Según el reporte oficial, la alerta se recibió la mañana de este martes, cuando un vecino informó que los hermanos habrían ingresado al túnel el día anterior y no habían salido.

Autoridades del OIJ, Cruz Roja y Bomberos llegaron al sitio, donde confirmaron que ambos quedaron atrapados en una excavación de más de 60 metros de profundidad.

Los cuerpos fueron recuperados y trasladados hasta un campamento cercano, donde se coordinó con agentes judiciales para su levantamiento y posterior envío a la Morgue Judicial, donde se realizará la autopsia correspondiente.

Las víctimas fueron identificadas preliminarmente con el apellido Sequeira, de 24 y 20 años.

Las causas del fallecimiento aún se investigan, mientras se analiza si el incidente estuvo relacionado con un deslizamiento o con la falta de ventilación dentro del túnel.