Los fallecidos en un túnel de extracción de oro en Crucitas serían hermanos de apellidos Sequeira de 24 y 20 años, ambos originarios de El Castillo, Río San Juan, esto según un medio nicaragüense.

De acuerdo con la Fuerza Pública, los hechos se registraron cuando las personas encargadas de ventilar el túnel huyeron del lugar durante un operativo policial, dejando a los jóvenes atrapados en una excavación de más de 60 metros de profundidad.

Fotografía Wilbert Hernández

La Cruz Roja Costarricense confirmó el hallazgo de los cuerpos e indicó que no se descarta la posibilidad de que haya más personas atrapadas en la zona. Hasta ahora no se ha establecido si la tragedia fue consecuencia de un deslizamiento o de otra situación dentro de la mina.

El Cuerpo de Bomberos continúa con los trabajos de rescate y ha desplazado personal especializado para atender la emergencia.