TSE deja abierta vía penal contra excandidato Claudio Alpízar por señalamientos al PPSO

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

La presidenta del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Mayuli Ortega, podría acudir a la vía penal contra el excandidato presidencial Claudio Alpízar por las declaraciones relacionadas con un supuesto financiamiento extranjero a la agrupación durante la campaña electoral de 2026, algo que está prohibido en el Código Electoral.

Así se desprende de un oficio del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), del cual Grupo Extra tiene copia, que además ordenó archivar las diligencias en materia electoral al determinar que Alpízar no aportó elementos verificables que respaldaran sus afirmaciones.

Ortega había solicitado el 9 de enero investigar una serie de manifestaciones difundidas públicamente sobre un presunto financiamiento extranjero y otras eventuales irregularidades atribuidas al partido durante el proceso electoral.

Fotografía: Mauricio Aguilar

Como parte de las diligencias, el TSE solicitó a Claudio Alpízar, entonces candidato presidencial del Partido Esperanza Nacional, aportar los elementos que sustentaban las afirmaciones realizadas en redes sociales.

El órgano electoral le pidió información sobre los supuestos aportantes, montos, fechas de recepción del dinero, mecanismos de transferencia o depósito, intermediarios y cualquier otro dato que permitiera verificar los señalamientos.

Alegó fuente en El Salvador

Alpízar respondió el 19 de enero que la información provenía de una “fuente humana del país hermano de El Salvador”, cuya identidad mantuvo bajo confidencialidad.

Sin embargo, según el TSE, no presentó documentación financiera, identificación de supuestos aportantes o intermediarios, montos, fechas, mecanismos de transferencia ni otros elementos verificables o trazables.

“Una vez analizada la información recabada y las diligencias practicadas, este Departamento determinó que, no se cuenta con elementos indiciarios mínimos que justifiquen la apertura de una investigación administrativa preliminar en materia de financiamiento partidario. En consecuencia, y de conformidad con las competencias atribuidas a este órgano técnico por el ordenamiento jurídico electoral, se dispuso el archivo de las diligencias tramitadas bajo el referido expediente n.° DFPP-EGI-001-2026”, señala el oficio del TSE.

Grupo Extra intentó conocer la versión de Alpízar, pero hasta el cierre de esta nota no respondió a los mensajes.

Claudio Alberto Alpízar Otoya, excandidato presidencial del Partido Esperanza Nacional. Foto: Isaac Villalta.

Señala posibilidad de vía penal

El TSE aclaró que el archivo corresponde exclusivamente a sus competencias en materia de fiscalización y control del financiamiento político.

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Sobre una eventual comisión del delito de calumnia señalada por Ortega, el órgano electoral recordó que se trata de un delito perseguible a instancia privada y le indicó que, si lo estima pertinente, puede acudir a la autoridad penal y plantear las acciones correspondientes.