TSE abrirá estudios de solvencia a Don Stockwell por aportes en la campaña electoral

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

Luego de que se conociera que el productor de espectáculos Don Stockwell aportó ₡14.16 millones a la campaña del partido Unidos Podemos en 2025 y sus presuntos vínculos con el narcotráfico y el lavado de activos, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) abrió un estudio de solvencia económica para determinar el origen de los aportes.

Así lo confirmó a Grupo Extra Ronald Chacón, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE ante consultas sobre los aportes de Stockwell Ulloa a la campaña de Unidos Podemos, que llevó como candidata a la Presidencia a Natalia Díaz.

“Respecto de la posibilidad de abrir una investigación para determinar el origen de las donaciones en especie efectuadas por el señor Don Frederick Stockwell Ulloa al partido Unidos Podemos en 2025, este Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos ya ha iniciado un estudio de solvencia económica sobre el señor Stockwell Ulloa, con ocasión de las publicaciones noticiosas de los últimos días” señaló Chacón a través de una respuesta por escrito.

Foto: Archivo.

Añadió que según se desarrolle este estudio, se valorará la pertinencia de profundizar las indagaciones “por los mecanismos jurídicos habilitados a este órgano técnico”.

Datos públicos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) revisados por Grupo Extra muestran que Stockwell aportó ₡14.166.060,27 a Unidos Podemos, en contribuciones en especie, durante 2025, una cifra cercana a los $31 mil.

“Conviene aclarar que las donaciones reportadas por el partido Unidos Podemos a nombre del señor Stockwell Ulloa corresponden todas al tercer trimestre de 2025 (es decir, previo al proceso electoral de 2026) y constituyen, según el dicho partidario, a contribuciones en especie”, dijo Chacón.

Grupo Extra consultó a Natalia Díaz, excandidata presidencial de Unidos Podemos, sobre la relación de Stockwell con la campaña y la naturaleza de las contribuciones en especie. Sin embargo, al cierre de esta información no respondió los mensajes ni las llamadas realizadas.

A la vez confirmó que José Hugo Benavides Barboza no se identificó en el registro de donaciones a favor de ninguna agrupación política.

Natalia Díaz, excandidata de Unidos Podemos. Fotografía: Raquel Vargas

Donó en 2010

La relación de Stockwell con el financiamiento electoral no comenzó con Unidos Podemos, puesto que el registro histórico del TSE también reporta una contribución por ₡9.520.000 al Movimiento Libertario en el periodo 2010.

De esta manera, las contribuciones electorales que aparecen actualmente bajo su nombre en la plataforma del Tribunal suman ₡23.686.060,27, distribuidas entre ambas agrupaciones políticas.

Es importante destacar que las autoridades judiciales investigan a Stockwell por unas inversiones que habría recibido entre el 2024 y 2025 para la elaboración de eventos masivos y estas donaciones reportadas al TSE no forman parte de la investigación del OIJ.

El nombre de Stockwell tomó relevancia este miércoles después de que el director a. i. del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, confirmara que se encuentra entre las personas detenidas durante una serie de allanamientos relacionados con una investigación por presunta legitimación de capitales vinculados a la organización de “Alias Sobrino”.

El jueves fue dejado en libertad, aunque la Fiscalía señaló que continúa como imputado.