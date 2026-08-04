TSE confirma muerte de “Coco Guácimo”

El sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) confirmó la muerte de Roney José Ríos Oconitrillo, alias “Coco Guácimo”, 11 días después de que fuera abatido por oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

“Tiene pendiente un acta de defunción”, se lee en el sitio del TSE.

Tras la información suministrada por el OIJ y el Ministerio Público sobre el fallecimiento de “Coco Guácimo”, en redes sociales surgieron diversas versiones que ponían en duda su muerte. Sin embargo, el registro del TSE ya refleja oficialmente su deceso.

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Ante esos rumores, el director interino del OIJ, Michael Soto, salió al paso de las especulaciones.

En una entrevista concedida a Extra Radio el pasado 28 de julio, Soto aseguró que el cuerpo de “Coco Guácimo” fue tratado conforme a los protocolos establecidos y desmintió las versiones que cuestionaban si el presunto sicario realmente había fallecido.

El jerarca explicó, además, que el OIJ no divulga fotografías de personas fallecidas, independientemente de quién se trate, por razones éticas y profesionales.