Un exfuncionario del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) aparece vinculado con Roney José Ríos Oconitrillo, alias “Coco Guácimo”, según consta en el expediente de la investigación contra la organización criminal liderada por Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”.

La información se desprende de un reporte confidencial incorporado al expediente, en el que un informante aseguró que el entonces funcionario judicial alertaba a la banda sobre los operativos que realizaban las autoridades en la zona de Pococí y Guácimo.

Inicialmente, la denuncia identificó al supuesto colaborador como Campos, funcionario del OIJ. Sin embargo, tras las diligencias de investigación, los agentes determinaron que la persona señalada correspondía a Mora, conocido con el alias de “Tara”, quien laboraba en la Unidad de Localizaciones del OIJ de Pococí.

De acuerdo con el expediente, los investigadores analizaron los vínculos familiares entre los involucrados y establecieron que Mora mantenía una relación sentimental con Azofeifa Pereira, hermana cuñada de Roney José Ríos Oconitrillo.

Para los agentes, ese parentesco fortalecía la información confidencial que señalaba un nexo entre el exfuncionario judicial y uno de los hombres identificados como integrante de la organización de “Diablo”.

El expediente aclara que estos señalamientos forman parte de la investigación desarrollada por el OIJ y se sustentan en información confidencial y labores de inteligencia, por lo que corresponderá a las autoridades judiciales determinar eventuales responsabilidades penales.

“Coco Guácimo” fue abatido durante el intercambio de balas que terminó con la detención de “Diablo” y Jonathan Pérez, alias “Tan”, en San Bernardino de Sarapiquí el pasado 24 de julio, según confirmaron autoridades de la Policía Judicial y del Ministerio Público.