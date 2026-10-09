Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

El sector transporte de Costa Rica valoró de manera positiva las acciones ejecutadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contra diversas estructuras delictivas dedicadas al robo de contenedores, un problema que registra más de 80 casos reportados durante el año 2026.

Francisco Quirós, presidente de la Cámara Nacional de Transportistas (CANATRAC), destacó que la intervención policial permitió sacar de circulación a una organización que combinaba la vulneración de tecnología estatal, la receptación comercial y el ejercicio de violencia armada.

Francisco Quirós, presidente de la Cámara Nacional de Transportistas (CANATRAC).

De acuerdo con las investigaciones, tan solo en el rubro de robo de contenedores, la banda causó un perjuicio económico que ronda los USD $1 500 000.

Entre las mercancías más buscadas y utilizadas por estos grupos figuran:

Productos alimenticios

Artículos de higiene personal

Tabaco y licores.

Para llevar a cabo los atracos, la organización utilizaba el sistema informático de Tecnología de Información de Control Aduanero (TICA) para ingresar las placas de los transportistas y los números de contenedor. Esta herramienta les facilitaba conocer de antemano la clase de producto transportado y su valor aduanero real antes de planificar los asaltos en carretera.

La desarticulación de esta red criminal se dio tras la realización de 80 allanamientos efectuados este viernes por el OIJ y el Ministerio Público en el marco de la Operación Portus.