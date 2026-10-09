Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

Una compleja logística que combinó el uso indebido de tecnología estatal con redes de distribución comercial quedó al descubierto tras los 80 allanamientos de la Operación Portus, ejecutados este viernes por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público.

Según detallaron las autoridades judiciales, la organización criminal encabezada por los sujetos conocidos con los alias de “Chon” y “Salchichón” utilizaba la plataforma oficial del Ministerio de Hacienda para seleccionar a sus objetivos con precisión.

A través del sistema informático de Tecnología de Información de Control Aduanero (TICA), la banda ingresaba los números de contenedor y las placas de los transportistas. Esta herramienta les permitía conocer de antemano el tipo de producto transportado y su valor aduanero real antes de planificar los asaltos en carretera.

Foto: Sergio Espinoza.

“Posteriormente proceden al asalto del contenedor y se da la extracción del producto y lo colocan en el mercado lícito de forma ilegal. En esto tenemos 11 eventos”, explicó Michael Soto, director a.i. del OIJ.

Del atracadero al comercio lícito

El modo de operar de la estructura no concluía con la interceptación armada de las cargas en zonas como Liberia, Puntarenas, San Ramón y Limón. Para monetizar el botín, la organización contaba con una rama especializada en receptación y logística.

Esta red se encargaba de reinsertar los productos sustraídos, entre ellos cargamentos de mariscos y otras mercancías de alto valor, en el circuito comercial formal, vendiéndolos de forma clandestina a negocios y locales establecidos.

Las autoridades estiman que solo en el apartado de robo de contenedores, la banda provocó un perjuicio económico que ronda el millón y medio de dólares.

Foto: Sergio Espinoza.

Por su parte, el Fiscal General, Carlo Díaz, enfatizó que esta dinámica refleja la evolución de las bandas locales.