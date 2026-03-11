Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

En los primeros 2 meses de este año, la Policía de Tránsito multó a 276 conductores por no tener al día la inspección técnica vehicular, lo que equivale a un promedio de casi 5 multas diarias, informó el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

La cantidad de multas por esta falta incrementó 40% en comparación con el mismo período del año pasado, cuando Tránsito aplicó 197 boletas.

Martín Sánchez Agüero, director de la Policía de Tránsito, detalló a través de un comunicado que la sanción económica por esta falta asciende a ¢61.000.

Imagen con fines ilustrativos. Foto: Randall Sandoval.

Descarta justificaciones

Sánchez aseveró que los dueños de los vehículos tienen un mes antes para asistir a la revisión que realiza la empresa Dekra en todo el país, por lo que, a su criterio, no se justifica no estar al día con ese requisito.

“Lamentablemente, algunas personas que, por ejemplo, deben ir en marzo a la prueba, todavía puede ser que no hayan sacado la cita o la tienen para final de mes, cuando pudieron asistir desde el primero de febrero”, mencionó Sánchez.

El MOPT señaló que, si un vehículo no pasa la prueba en el mes en el que su vehículo debió realizar la inspección, debe solicitar una cita para el mes siguiente, aunque esto no le permite circular en ese lapso, aunque tenga la cita programada.

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