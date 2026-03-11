Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo a un hombre de apellidos Trejos Salas, quien interrumpió una transmisión que realizaba un periodista frente a los Tribunales de Justicia en Heredia.

Según informaron las autoridades, agentes de la Sección de Delitos Varios del OIJ remitieron un informe al Ministerio Público para que la Fiscalía valore tomarle declaración al sujeto por el presunto delito de amenazas contra funcionario público.

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El subdirector interino del OIJ, Vladimir Muñoz, indicó que entre lunes y martes de esta semana los agentes realizaron diligencias relacionadas con dos hechos públicos vinculados con aparentes amenazas contra autoridades del país.

“La Sección de Delitos Varios, realizaron algunas diligencias relacionadas con dos hechos que han sido notorios y públicos con respecto a presuntas amenazas contra funcionarios públicos. El primero corresponde a un caso donde una persona de apellido Trejos, de 58 años, emitió declaraciones y manifestaciones públicas en las que amenazaba la integridad física tanto del presidente en ejercicio como de la presidenta electa”, explicó.

La detención se realizó el lunes 9 de marzo de 2026.