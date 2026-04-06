Transitarte 2026 presentará a 200 artistas en la capital

Este próximo fin de semana, San José se prepara para vivir una nueva edición del Festival de Verano Transitarte 2026.
Durante los días 10, 11 y 12 de abril, la capital se convertirá en un gran escenario urbano donde la cultura, el arte y la convivencia ciudadana serán protagonistas, consolidando este evento como uno de los más
importantes del país.
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Para este 2026, se proyecta la asistencia de más de 300.000 personas y tendremos la participación de más de 200 artistas y agrupaciones.
En su XIX edición, Transitarte marca un hito en su evolución al expandirse territorialmente con más de 1.300 metros adicionales de programación, incorporando nuevos espacios públicos tales como: La Plaza de la Democracia, Boulevard República de Argentina (cerca de la Cancillería) y el Nuevo Bulevar de la Avenida Central que comprende desde calle 21 hasta calle 15.
“Esta ampliación permitirá a las personas disfrutar de una oferta más diversa, descentralizada y accesible, integrando parques, bulevares y nuevos ejes urbanos como parte de una experiencia cultural única”, comentó el alcalde de San José, Diego Miranda Méndez.
Entre las principales novedades destaca la incorporación de un escenario móvil, una propuesta innovadora que llevará las artes escénicas a nuevos puntos de la ciudad, ampliando el alcance del festival y acercando el talento a más públicos.
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Además, se suman nuevas tarimas temáticas como la de swing y bolero, la urbana y la electrónica, que diversifican la oferta musical y responden a distintos gustos y generaciones, además de talleres de robótica en el Corredor Literario para diversos públicos.