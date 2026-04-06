Transitarte 2026 presentará a 200 artistas en la capital

Este próximo fin de semana, San José se prepara para vivir una nueva edición del Festival de Verano Transitarte 2026.

Durante los días 10, 11 y 12 de abril, la capital se convertirá en un gran escenario urbano donde la cultura, el arte y la convivencia ciudadana serán protagonistas, consolidando este evento como uno de los más

importantes del país.

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Para este 2026, se proyecta la asistencia de más de 300.000 personas y tendremos la participación de más de 200 artistas y agrupaciones.

Fotografía: Wilbert Hernández.

En su XIX edición, Transitarte marca un hito en su evolución al expandirse territorialmente con más de 1.300 metros adicionales de programación, incorporando nuevos espacios públicos tales como: La Plaza de la Democracia, Boulevard República de Argentina (cerca de la Cancillería) y el Nuevo Bulevar de la Avenida Central que comprende desde calle 21 hasta calle 15.

“Esta ampliación permitirá a las personas disfrutar de una oferta más diversa, descentralizada y accesible, integrando parques, bulevares y nuevos ejes urbanos como parte de una experiencia cultural única”, comentó el alcalde de San José, Diego Miranda Méndez.

Fotografía: Wilbert Hernández.

Entre las principales novedades destaca la incorporación de un escenario móvil, una propuesta innovadora que llevará las artes escénicas a nuevos puntos de la ciudad, ampliando el alcance del festival y acercando el talento a más públicos.

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Además, se suman nuevas tarimas temáticas como la de swing y bolero, la urbana y la electrónica, que diversifican la oferta musical y responden a distintos gustos y generaciones, además de talleres de robótica en el Corredor Literario para diversos públicos.