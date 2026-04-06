16 recomendaciones para la romería de Ujarrás

Este domingo 12 de abril se realizará la tradicional romería al Valle de Ujarrás, en la que cada año se unen centenares de creyentes para acompañar la imagen de la Virgen.

Por esta razón, el Santuario Nuestra Señora de Ujarrás y San Juan Pablo II preparó una serie de recomendaciones para disfrutar de la festividad religiosa de la mejor manera.

Entre las recomendaciones que brindaron está no exigirse esfuerzo físico al que no está acostumbrado, llevar alimentos, no llevar mascotas y no fumar.

La salida se realizará a las 7:00 a.m desde el templo del Santuario Nuestra Señora de Ujarrás en Paraíso, Cartago.

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La Romería a Ujarrás es una tradicional peregrinación que se realiza el domingo más cercano al 16 de abril. La imagen, también llamada “Virgen del Rescate”, actualmente tiene el título honorífico de “Alcaldesa perpetua del Cantón de Paraíso” y custodia de las llaves de la ciudad.

Estas son las recomendaciones: