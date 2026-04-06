16 recomendaciones para la romería de Ujarrás

Este domingo 12 de abril se realizará la tradicional romería al Valle de Ujarrás, en la que cada año se unen centenares de creyentes para acompañar la imagen de la Virgen.
Por esta razón, el Santuario Nuestra Señora de Ujarrás y San Juan Pablo II preparó una serie de recomendaciones para disfrutar de la festividad religiosa de la mejor manera.
Entre las recomendaciones que brindaron está no exigirse esfuerzo físico al que no está acostumbrado, llevar alimentos, no llevar mascotas y no fumar.
La salida se realizará a las 7:00 a.m desde el templo del Santuario Nuestra Señora de Ujarrás en Paraíso, Cartago.
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La Romería a Ujarrás es una tradicional peregrinación que se realiza el domingo más cercano al 16 de abril. La imagen, también llamada “Virgen del Rescate”, actualmente tiene el título honorífico de “Alcaldesa perpetua del Cantón de Paraíso” y custodia de las llaves de la ciudad.
Estas son las recomendaciones:
- Prepárese físicamente. No exija a su cuerpo un esfuerzo físico al que no está acostumbrado.
- Si está enfermo o con algún padecimiento, priorice su salud, considere cuidarse y quedarse en casa.
- Evite llevar pesos innecesarios en bolsos o maletines.
- Lleve suficiente líquido e hidrátese constantemente.
- Utilice bloqueador solar, aun si el día está nublado.
- Camine únicamente por la ruta oficial, evitando tomar rutas alternas.
- Si utiliza algún medicamento, recuerde llevarlo.
- Lleve almuerzo y merienda No habrá puesto de comidas.
- Utilice basureros ubicados a lo largo del recorrido y dentro del parque.
- No lleve mascotas. Recuerde que es una actividad de índole religiosa y en el parque no se permite el ingreso de las mismas.
- No está permitido ningún tipo de venta ambulante.
- No se permite reventar pólvora, solo si cuenta con los permisos.
- Dentro del parque de las ruinas hay parrillas. Sin embargo, por la seguridad de todos, ese día no podrán utilizarse.
- No fume ni utilice vapeadores durante el recorrido, ya que el humo producido podría afectar a las personas a su alrededor que participan en la actividad.
- Participe con una actitud de devoción, reflexionando y meditando por el camino, en especial durante la Santa Eucaristía.
- Participe devotamente y disfrute de la romería como una expresión de amor, fe y de devoción hacia la Iglesia y, por supuesto, a la Virgen María.