¿Trabajará Costa Rica con Brasil tras elección de Lula? Cancillería lanza mensaje

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La elección del izquierdista Lula da Silva como presidente de Brasil rompió una racha de países latinoamericanos inclinados hacia la derecha política, lo cual podría significar un giro en las relaciones entre países del continente.
Desde el gobierno de la presidenta Laura Fernández, una política de derecha, se envió un mensaje de qué esperan de este próximo mandato de Lula.
El mensaje fue compartido desde las redes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto:
“Reiteramos la disposición de Costa Rica de continuar fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación con Brasil”, enfatizó Cancillería.
A su vez, la presidenta Laura Fernández escribió un mensaje de felicitación al pueblo brasileño tras salir a las calles a ejercer el derecho al sufragio:
“Felicito al pueblo brasileño por haber ejercido su derecho al voto y haber podido elegir a su nuevo presidente en un proceso democrático y pacífico. Le deseo la mayor prosperidad a los más de 212 millones de hermanos que viven en el país más grande de América Latina”, escribió.