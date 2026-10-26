¿Trabajará Costa Rica con Brasil tras elección de Lula? Cancillería lanza mensaje

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

La elección del izquierdista Lula da Silva como presidente de Brasil rompió una racha de países latinoamericanos inclinados hacia la derecha política, lo cual podría significar un giro en las relaciones entre países del continente.

Desde el gobierno de la presidenta Laura Fernández, una política de derecha, se envió un mensaje de qué esperan de este próximo mandato de Lula.

El mensaje fue compartido desde las redes del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto:

“Reiteramos la disposición de Costa Rica de continuar fortaleciendo los lazos de amistad y cooperación con Brasil”, enfatizó Cancillería.

El mensaje de Laura Fernández

A su vez, la presidenta Laura Fernández escribió un mensaje de felicitación al pueblo brasileño tras salir a las calles a ejercer el derecho al sufragio: