Este es el mensaje que le manda Laura Fernández a Brasil tras elección de Lula

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La presidenta de la República, Laura Fernández, le envió un mensaje de felicitación al pueblo brasileño tras la elección del nuevo presidente de Brasil, Lula da Silva.
El mensaje lo hizo a través de la red social X:
“Felicito al pueblo brasileño por haber ejercido su derecho al voto y haber podido elegir a su nuevo presidente en un proceso democrático y pacífico. Le deseo la mayor prosperidad a los más de 212 millones de hermanos que viven en el país más grande de América Latina”, escribió la mandataria.
Al igual que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, no se menciona a Lula en el mensaje, pese a haber quedado electo.