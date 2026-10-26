Este es el mensaje que le manda Laura Fernández a Brasil tras elección de Lula

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

La presidenta de la República, Laura Fernández, le envió un mensaje de felicitación al pueblo brasileño tras la elección del nuevo presidente de Brasil, Lula da Silva.

El mensaje lo hizo a través de la red social X:

“Felicito al pueblo brasileño por haber ejercido su derecho al voto y haber podido elegir a su nuevo presidente en un proceso democrático y pacífico. Le deseo la mayor prosperidad a los más de 212 millones de hermanos que viven en el país más grande de América Latina”, escribió la mandataria.

Felicito al pueblo brasileño por haber ejercido su derecho al voto y haber podido elegir a su nuevo presidente en un proceso democrático y pacífico.

Le deseo la mayor prosperidad a los más de 212 millones de hermanos que viven en el país más grande de América Latina.

🇨🇷🇧🇷 — Laura Fernández Delgado (@laurapresi2026) October 26, 2026

Al igual que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, no se menciona a Lula en el mensaje, pese a haber quedado electo.