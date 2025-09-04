Un costarricense de 56 años murió tras ser apuñalado en la espalda, tras una aparente pelea callejera en el sur del Conurbano bonaerense, Argentina, según informó el medio argentino Crónica.

La víctima fue identificada como Randall José Solano Arias, de nacionalidad costarricense quien apareció sin vida en la calle San Martín al 500, cerca del cruce con Alsina.

El hallazgo ocurrió luego de que el Comando Patrulla recibiera una llamada al sistema de emergencias 911 alertando sobre una persona tirada en la vía pública.

De acuerdo con Crónica, al llegar al sitio de la pelea los uniformados confirmaron que el hombre había muerto producto de una puñalada a la altura del omóplato derecho. Testimonios preliminares señalan que habría sido atacado por otro individuo durante una disputa.

La investigación quedó en manos de la comisaría 1ª del distrito y de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI), que mantienen operativos para dar con el presunto agresor. El caso se investiga bajo la figura de homicidio, a cargo del fiscal Leonardo Fernando Sarra, de la Unidad Funcional N.° 2 de la jurisdicción.