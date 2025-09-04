Una rápida intervención de la Policía Municipal de Escazú evitó una tragedia cuando un hombre, cuchillo en mano, intentó agredir a su pareja dentro de una vivienda.

La emergencia se reportó al sistema 1-2-1-3, donde una mujer solicitó ayuda inmediata. Al llegar al sitio, los oficiales encontraron al sujeto en estado alterado, con un arma blanca y con heridas autoinfligidas.

Según los agentes, la situación era crítica debido a que, bajo la Regla de Tueller, un atacante con cuchillo representa un riesgo mayor que con arma de fuego. Por ello, se desplegaron armas menos letales, como pistolas de gas pimienta y escopetas con munición no letal, aunque finalmente no hubo necesidad de utilizarlas.

El oportuno despliegue policial permitió controlar al individuo y resguardar la integridad de la víctima, sin que se registraran heridos de gravedad.

El caso quedó bajo investigación, mientras la Policía Municipal reiteró el llamado a la ciudadanía para que no dude en marcar el 1-2-1-3 ante cualquier situación de emergencia.