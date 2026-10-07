Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

El 2026 ha estado marcado por una variada agenda de conciertos y espectáculos internacionales en Costa Rica, con productores como H Barboza y Don Stockwell detrás de algunas de las principales propuestas que llegaron o llegarán al país durante el año.

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En el caso de H Barboza Producciones, una de las principales apuestas fue Grupo Firme, agrupación mexicana que se presentó el 28 de marzo en el Estadio Nacional.

Concierto de Grupo Firme. Foto: Archivo

La empresa estuvo a cargo de la producción nacional del espectáculo, que reunió a miles de seguidores de la música regional mexicana.

La agenda de Barboza también incluyó Paw Patrol, espectáculo familiar que tuvo tres funciones en julio en el Palacio de los Deportes, en Heredia.

A esto se sumó la producción integral de las Fiestas de Santiago Apóstol, en Santa Cruz, Guanacaste, realizadas entre el 17 y el 26 de julio. La empresa estuvo involucrada en la organización de las actividades y los espectáculos musicales de las celebraciones.

En agosto, H Barboza también llevó al país al cantante Frank El Flaco, como parte de su agenda de producciones internacionales para este año.

Por su parte, Don Stockwell tiene una de sus principales apuestas de 2026 todavía pendiente. Se trata de Snoop Dogg, quien llegará por primera vez a Costa Rica el 3 de diciembre para presentarse en el Centro de Eventos Pedregal.

Snoop Dogg. Foto: AFP.

El concierto del rapero estadounidense es producido por Stockwell Entretenimiento y forma parte de la gira The Next Episode. El espectáculo contará además con la participación de artistas nacionales.

La presentación de Snoop Dogg se perfila así como uno de los grandes cierres de la agenda de conciertos de este año, mientras que H Barboza todavía tiene programada la presentación de Beéle para el 17 de octubre en Parque Viva; sin embargo, hasta el momento no se tiene una respuesta clara sobre si el evento continuará en pie, debido a la detención del productor Hugo Barboza durante los allanamientos realizados este miércoles como parte del caso “Éxodo”, una investigación por presunta legitimación de capitales.