Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

El director a.i. del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, confirmó la detención de un total de 18 personas tras la serie de allanamientos ejecutados la mañana de este miércoles en una megacausa por legitimación de capitales.

Entre los aprehendidos destacan los reconocidos productores de espectáculos e integrantes de su entorno cercano, según detalló el jerarca policial.

“Dentro de las 18 personas hay personas de diversos apellidos; por ejemplo, está un sujeto de apellido Barboza, que tiene que ver con la actividad de los eventos, un sujeto de apellido Stockwell, que también tiene que ver con actividades de los eventos, así como la esposa del sujeto de apellido Barboza”, explicó Soto.

Foto: Sergio Espinoza.

Estructura bajo la lupa

La red criminal, liderada por un sujeto de apellido Vargas, conocido con el alias de “Sobrino”, diversificó sus ganancias del narcotráfico hacia múltiples actividades económicas para blanquear el dinero.

Según las pesquisas judiciales, uno de los pilares principales de la organización era la inversión en eventos masivos y espectáculos artísticos. De acuerdo con la investigación del OIJ, la banda de alias “Sobrino” invirtió al menos $859.000 (más de ¢430 millones) en tres actividades específicas gestionadas por los productores detenidos.

Además del negocio del entretenimiento, la estructura diversificó la legitimación de fondos hacia otras cuatro áreas clave: