Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Un violento ataque armado registrado en Santa Bárbara, Guanacaste, dejó como saldo un hombre fallecido y a otro que milagrosamente logró escapar tras una persecución a pie.

De acuerdo con el testimonio brindado por el sobreviviente, ambos transitaban a unos 200 metros del punto final del suceso cuando fueron interceptados por cuatro sujetos a bordo de un automóvil Toyota Yaris blanco con vidrios polarizados.

Identifican a víctima de ataque armado ejecutado por encapuchados

Emboscada con armas de alto calibre

El testigo detalló que del vehículo descendieron tres hombres encapuchados armados con fusiles de asalto tipo AR-15, mientras que un cuarto sujeto permaneció en el asiento del conductor con el rostro descubierto.

“Primero le empezaron a dar al compilla. Yo salí corriendo y después se fueron atrás mío”, relató la víctima, quien calculó haber huido por unos 500 metros mientras los gatilleros le disparaban de forma continua.

Según sus palabras, logró salvar la vida únicamente porque a los atacantes se les agotaron las municiones durante la persecución.

Víctimas originarias de Limón

Según confirmó el sobreviviente, ambos son originarios de la provincia de Limón y residían en Santa Bárbara de Guanacaste. El sobreviviente indicó tener apenas 15 días de permanecer en la zona, mientras que el fallecido llevaba cerca de un año radicado en la localidad.

El hecho habría ocurrido en horas de la noche, entre las 11:00 p. m. y las 12:00 a. m. Tras salir ileso del atentado, el testigo manifestó que planea abandonar la zona inmediatamente por temor a represalias.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se hicieron cargo de las pesquisas para dar con el paradero del vehículo y los sospechosos.

Con información de corresponsal de la zona.