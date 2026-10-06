Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Santa Cruz brindaron este martes la identidad y los detalles oficiales sobre la ejecución de un hombre ocurrida durante la madrugada en el sector de Santa Bárbara de Santa Cruz, Guanacaste.

El fallecido fue identificado por las autoridades judiciales como un sujeto de apellido Alvarado, de 33 años, quien presentaba una herida mortal por proyectil de arma de fuego en la cabeza.

De acuerdo con la versión preliminar del OIJ, los hechos fueron reportados pasadas la 1:00 a. m. en vía pública. Alvarado transitaba caminando cuando fue interceptado por sujetos que viajaban a bordo de un automóvil, quienes descendieron del vehículo para atacarlo.

Al percatarse de la presencia de los agresores, la víctima intentó escapar corriendo del sitio; sin embargo, fue perseguida por los sospechosos, quienes le dispararon a corta distancia provocándole la muerte de manera instantánea.

Agentes del OIJ destacados en la zona realizaron la inspección ocular de la escena, donde recolectaron múltiples indicios balísticos que fueron remitidos a los laboratorios de Ciencias Forenses para ser analizados.

El cuerpo de Alvarado fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia correspondiente. Las investigaciones continúan para establecer con exactitud el móvil del homicidio y dar con el paradero de los responsables.